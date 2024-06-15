يورو 2024.. منتخب ألمانيا يكشر عن أنيابه ويكتسح إسكتلندا بخماسية

اكتسح منتخب ألمانيا، إسكتلندا بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة، التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب أليانز أرينا في افتتاح بطولة يورو 2024.

تُقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وكشر منتخب ألمانيا عن أنيابه في افتتاح يورو 2024، بالفوز على إسكتلندا بنتيجة 5-1، ليؤكد على سعيه نحو اللقب الرابع من بطولة كأس أمم أوروبا.

أهداف مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بثلاثية نظيفة، حيث سجل فلوريان فيرتز أول أهداف بطولة يورو 2024، ليضع المانشافت في المقدمة على إسكتلندا بهدف سجله في الدقيقة العاشرة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة عرضية من زميله جوشوا كيميش.

وأحرز موسيالا الهدف الثاني لمنتخب الماكينات في شباك نظيره الإسكتلندي في الدقيقة 19، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من كاي هافيرتز.

وأضاف هافيرتز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 45+1، بعدما تدخل ريان بورتيوس لاعب المنتخب الإسكتلندي على إلكاي جوندوجان قائد منتخب ألمانيا بعنف في منطقة العمليات، ليحصل على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 44 إثر تدخله العنيف.

وفي الشوط الثاني، نجح نيكولاس فولكروج في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 68، قبل أن يحرز زميله أنطونيو روديجير هدف منتخب إسكتلندا الوحيد في اللقاء عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 87، وقبل أن يختتم إيمري تشان الخماسية في الدقيقة 90+3.

نتيجة مباراة افتتاح يورو 2024

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب إسكتلندا الترتيب بلا نقاط، قبل مباراة المجر وسويسرا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى.