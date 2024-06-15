فصائل فلسطينية تعلن استهداف موقع "كيسوفيم" العسكري التابع للاحتلال برشقة صاروخية

أعلنت فصائل فلسطينية،اليوم السبت، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف موقع "كيسوفيم" العسكري التابع للاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن موقع "كيسوفيم" العسكري اندلع فيه حريق بعد استهدافه برشقة صاروخية من فصائل فلسطينية.

ومنذ قليل، أفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد رضيعة وإصابة أكثر من 30 شخصًا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استشهد مساء أمس الجمعة، مواطن فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.