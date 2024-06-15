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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدتي جيوس شمال قلقيلية وبيت أمر شمال الخليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم السبت، بلدة جيوس شمال مدينة قلقيلية، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية في شوارع البلدة، كما شن جيش الاحتلال اقتحام على بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة "الجماصي" في شارع الشعف بالقرب من مقبرة البطش بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهداف على محيط سوق البسطات في الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطن فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

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