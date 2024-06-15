«كاف» يعتمد دورات تدريبية في مصر لرخص المدربين بينها «المسار السريع»

وافق الاتحاد الإفريقي "كاف" على إقامة أكثر من 20 دورة تدريبية في مصر انطلاقًا من شهر يوليو المقبل، وتشمل الدورات إقامة 3 دورات "A" و6 دورات "B"، بالإضافة إلى 8 دورات "C" في مصر.

واعتمد "المسار السريع" للمرة الأولى في مصر خلال شهر ديسمبر، ويتمثل في الحصول على دورتي B وC سويًا، بمحتوى مكثف.

كما تقام للمرة الأولى دورة متخصصة لحراس المرمى، تتضمن الحصول على الرخصة التدريبية "C" وتقام 3 دورات تدريبية للكرة النسائية "A، B، C" خلال شهر ديسمبر، وتقام الدورات في مختلف المحافظات المصرية.

وكان من ضمن شروط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للموافقة على إقامة هذه الدورات تعيين مدير فني للاتحاد المصري، وهذا ما قام به مجلس الإدارة بتعيين الكابتن علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد، والذي قام بمجهود كبير لمتابعة الحصول على موافقات الاتحاد الإفريقي على إقامة هذه الدورات مع مسئولي "كاف".