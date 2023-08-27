تشريح جثة شاب مصاب بطلق ناري بحدائق أكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول العثور على جثة شخص مقتول بطلق ناري بمنطقة حدائق اكتوبر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقريراً مفصلا حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر من غرفة النجده بالعثور علي جثة شخص مصاب بطلق ناري، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة حسني.ي.ح، وبه طلق ناري.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.