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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعرف على الأوراق المطلوبة من الطلاب المرشحين لجامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية
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أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الأوراق المطلوب إحضارها من طلاب الثانوية العامة المصرية 2023 المرشحين لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي 2023/2024 (المسددين للمصروفات الادارية + القسط الاول من المصروفات الدراسية ) وذلك وفقا للموعد الذي سيتم تحديده لهم على موقع التقديم الألكتروني (صفحة الطالب ) وهذه الأوراق هي:
1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على
‏  موقع التقديم الألكتروني /صفحة الطالب ). 
2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ) .
3-  عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.
‏4 - أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ) .
‏5 - نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).
‏6 - صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر.
‏7 - عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.
‏8- اصل ايصال السداد للمصروفات الادارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية +
صورة .
‏9 - شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.
10- حافظة بلاستيك شفافة بكبسونة.

ملاحظات مهمة جدا لجميع طلاب الثانوية العامة المصرية 2023 المرشحين بالجامعة:

‏1- لا يعتبر الطالب مقبول بشكل نهائي إلا بعد مراجعة الحد الأدنى للقبول بالكلية (سنة حصوله على الثانوية العامة) على اصل شهادة الثانوية العامة واستيفاء شرط الشعبة العلمية ( علمي علوم /علمي رياضيات / أدبي ) وسداد المصروفات الادارية و القسط الأول من المصروفات الدراسية . 
‏ 2 - يتم استلام اوراق الطلاب (الملف) وفقا للموعد المحدد له على الموقع /صفحة الطالب ؛ ولا يتم استلام اوراق الطلاب الغير محدد لهم موعد على الموقع بأي حال من الاحوال مهما كانت الظروف.

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