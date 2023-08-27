غريب عن تعاونه مع دنيا النوبي: «نوعد الجمهور بأغاني عياط»

يتعاون الملحن غريب مع المطربة دنيا النوبي في أغنيتين انتهى تسجيلهما مؤخرًا.

ويقول غريب عن تفاصيل الأغنيتين لـ«البوابة نيوز»: "الأولى تنتمي لنوعية الأغاني الدرامية، ونوعد الجمهور بأغاني "عياط"، الأغنيتان من كلمات الشاعر الغنائي أحمد عبد النبي وألحاني، إنتاج "نيو إيرا" لميدو فؤاد، والثانية درامية أيضا من كلمات مصطفى ناصر،ألحاني، وتوزيع وسام عبد المنعم".

وينتظر غريب طرح أغاني جديدة من ألحانه لعدد من النجوم خلال الفترة المقبلة منهم شيرين عبد الوهاب، هيثم شاكر، وآية عبد الرؤوف.

وطُرح من ألحان غريب مؤخرًا أغنية "يلا بينا" للفنان رامي جمال من كلمات أحمد عبد النبي، توزيع النابلسي، وأغنية "عديت" للفنان تامر عاشور من كلمات تامر حسين وتوزيع توما.

وقبلهم طُرح لغريب أغنية "تيجي" للفنانة هيفاء وهبي من كلمات أحمد عبد النبي، وأغنية "علامة للتاريخ" لجنات ورامي جمال من كلمات أحمد عبد النبي وتوزيع وألحان غريب.