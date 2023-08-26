"كهرباء الوجه القبلي" تبدأ صيانة حوض تبريد محطة غرب أسيوط

قال المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، إنه تم صباح يوم السبت الموافق 26 أغسطس البدء في عملية إصلاح حوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط بعد حدوث انهيار جزئى به الاسبوع الماضي.

وأضاف رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء ان محطة غرب أسيوط لإنتاج الكهرباء أُنشئت منذ 2014 وتبلغ مساحتها 85 فدانا، وجرى عمل محطات تبريد لعدم وجود طريقة للتخلص من مياه التبريد، والانهيار كان في جزء بحوض التبريد طوله 6 أمتار مشيرا إلي ان المساحة الاجمالية لحوض التبريد بالمحطة يبلغ 11 فدانا

ولفت إلى انه عقب حدوث انهيار جزئي يوم السبت الماضي بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط، تم علي الفور شفط المياه التي غمرت بعض المناطق القريبة من المحطة، وجراء ذلك تأثرت المقابر المجاورة لموقع المحطة وبعض الاراضي الزراعية من انجراف المياه.

وأكد مختار على أن انهيار حوض التبريد لم يؤثر علي العمل بالمحطة علي الاطلاق، موضحا أن المحطة تنتج نحو 1500 ميجاوات وتخدم محافظات الصعيد من الكهرباء.

و ان إجراء عمليات الصيانة جاءت بعد ان انتهت الثلاث لجان المشكلة من قبل النيابة العامة من معاينة حوض تبريد المحطة علي الطبيعة وبعدها تم حصول الشركة علي تصريح من النيابة ببدء أعمال الصيانة.



- تعويض المتضررين:

وعن تعويض المتضررين من الانهيار الجزئي لحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط قال رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء انه سيتم دراسة هذا الشأن طبقا لما سيرد من اللجان المشكلة من النيابة العامة.