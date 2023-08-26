أسما شريف منير تكشف تفاصيل حلاقتها لشعرها "زيرو" وتفجر مفاجأة

كشفت الفنانة أسما شريف تفاصيل حلاقة شعرها زيرو وتعرضها لهجوم حاد علي السوشيال ميديا.

وقالت أسما خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار"، إن الناس تعرفها على السوشيال ميديا أنها على طبيعتها ولا تتصنع وتحاول أن لا تكون سوى نفسها.

وأضافت أن حلاقة شعرها جاءت بالصدفة وأنها كانت ذاهبة لتطول شعرها وتضع" اكستنشن"، وبعدها فوجئت بشاب كان شعره طويل وطوال الوقت يهتم به، وفجأة وجدته تخلى عنه وعندما سألته عن السبب قال لها "راحة مش طبيعية"، فذهبت للكوافير الخاص بها وأخبرته أنها تفكر بحلاقة شعرها، مؤكدة أنها لم ترتب أو تخطط أو تحسب للموضوع، ولكنه كان وليد اللحظة، وطوال الوقت كان نفسها أن تقدم على هذه الخطوة.

وتابعت أنه يوجد جزء نفسي كان يشعرها بفتح صفحة جديدة وبداية بها تفاؤل ولهذا الكوافير طلب منها أن تأخذ الخطوة الأولى لكسر خوفها وقامت بتصويرها لأنها اعتادت على ذلك مع جمهورها، مؤكدة أن قصة شعرها هذه ستجعلها تدخل في قصات متعددة وسترى المناسب لها وتتركه.