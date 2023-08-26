حزب الريادة يعلن تأييده لترشيح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

أعلن كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، دعم الحزب لخوض الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال حسنين في بيانه، اليوم السبت، إن الفترة المقبلة تحتاج قائد قاطرة التنمية الشاملة للعبور بالوطن إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر، مضيفا أن اختيار حزب الريادة دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لتكميل مسيرة التنمية التي بدأها منذ عدة أعوام.

دعم الاقتصاد

وأضاف أن الرئيس السيسي وضع يده على مواطن دعم الاقتصاد بمشروعات متعددة متنوعة في جميع المجالات المختلفة وتحقيق نجاحات كبيرة فيها، لافتا إلى أن الرئيس يسعى دائما بالانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة وأنه يجب أن يستكمل رئاسة الدولة للعبور بالوطن إلى مزيد من النجاحات.

وأشار حسنين إلى أن اختيار الرئيس السيسي مطلوب لاستكمال بعض الأمور والملفات المهمة، وعلى رأسها خطة التنمية المستدامة، مع المشروعات القومية الجارية موضحا أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

