رسالة من الرئيس الجزائري لنظيره الغاني حول توحيد الجهود لحل الأزمة في النيجر

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة إلى نظيره الغاني نانا أكوفو أدو، حول الأزمة في النيجر، وآفاق تكثيف وتوحيد الجهود؛ لتعزيز أسس حل سلمي يجنب هذا البلد ودول المنطقة تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الغاني، اليوم السبت لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي وصل إلى (أكرا) في آخر محطات جولته التي شملت نيجيريا والبنين؛ تنفيذًا لتعليمات الرئيس الجزائري تبون، وذلك حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وبحسب البيان، كلف الرئيس الغيني، نانا أكوفو أدو، الوزير الجزائري أحمد عطاف بنقل تحياته للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مثنيا على دوره الهام وعلى مساعيه الحميدة الرامية لتقديم مساهمة فعلية لوضع حد للأزمة القائمة في النيجر.. كما أكد تطلعه للقائه في المستقبل القريب بمناسبة الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الجزائر.