بوروسيا دورتموند يتعثر أمام بوخوم في الدوري الألماني

تعثر فريق بوروسيا دورتموند في مباراته ضد بوخوم، بالسقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت على ملعب رورستاديون، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني لموسم 2023-2024.

وحل بوروسيا دورتموند، ضيفًا على بوخوم بالجولة الثانية من البوندسليجا، وتأخر في نتيجة الشوط الأول بهدف، سجله كيفين ستوجر في الدقيقة 13.

ومنذ بداية الشوط الثاني، حاول دورتموند إدراك التعادل، حتى جاء الهدف في الدقيقة 56 بواسطة دونيل مالين، وبعدها استمرت محاولات أسود الفيستفاليا في خطف الثلاث نقاط، ولكن باءت بالفشل، ليتفاجأ بفرص لأصحاب الأرض للفوز على الأصفر والأسود، وذلك في الدقيقة 86 حينما سدد باتريك أوسترهاج بيسراه كرة قوية، ولكن القائم منع هدف قاتل لفريق بوخوم.

بهذه النتيجة، وصل بوروسيا دورتموند إلى 4 نقاط في رصيده من مباراتين، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما حقق بوخوم النقطة الأولى له في الموسم الجديد، محتلًا المركز الخامس عشر.