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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كميات ضخمة من الأسلحة في حملات أمنية مكبرة استهدفت 3 محافظات

حملات أمنية
حملات أمنية
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 وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان –دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسيوط
 ضبط (50) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (15 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش- 2 بندقية - 13 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (39 متهم "لـ 18 منهم معلومات جنائية").
 ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين "لـ 4منهم معلومات جنائية").
 تنفيذ  (655) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن أسوان 
 ضبط  (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 50كيلو جرام – كمية من مخدرى"الهيروين، الشابو" عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5متهمين"لـ 2منهم معلومات جنائية").
 ضبط  (2) قضية سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (2 متهم).
 تنفيذ (802) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
 ضبط (11) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,500كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين).
 ضبط  (12) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 2 مسدس- 7 فرد محلى- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

قطاع الامن العام أسيوط اسوان دمياط حملات أمنية