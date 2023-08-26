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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي برساله وصور

مى عمر
مى عمر
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احتفلت الفنانة مى عمر بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامى، برساله خاصه له ومجموعة من الصور تجمعهم.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" مجموعة كبيرة من الصور تجمعها مع زوجها، وعلقت برسالة وقالت "عيد ميلاد سعيد للشخص الأكثر محبة ورعاية وطيب القلب على الإطلاق. أحب مشاركة الحياة معك، شكرًا لكونك على ما أنت عليه".

من جانبه، كان قد أعلن المخرج محمد سامى عن جزء ثان لمسلسل "جعفر العمدة"، بعد نجاح الجزء الأول المشارك فى الموسم الرمضانى السابق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مى عمر فيلم "هارلى" بطولة محمد رمضان، مى عمر، محمود حميدة، أحمد داش، حسنى شتا، مى كساب، والإخراج محمد سمير.

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