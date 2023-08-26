الاتحاد السكندري يوقع بروتوكول تعاون مع زيتيت الروسي

وقع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي، برتوكول تعاون مشترك مع نادى زينيت الروسى يتضمن جميع أوجه التعاون بين الناديين الكبيرين.

من خلال المباحثات التي بدأت بين مجلس إدارة الناديين و الرغبة فى إجراء تعاون مشترك بين الناديين الساحليين تم التواصل والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن عديد من الملفات الهامة لأوجه التعاون و من ضمنها تطوير فرق براعم و أكاديميات كرة القدم بالنادى ، و التحضير لإقامة مباراة بين الفريق الأول لكلا الناديين و سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من جميع التفاصيل والترتيبات الخاصة بهذه المباراة ، و كذلك دعوة عدد من المدربين و الإداريين من فرق كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى للتواجد بنادى زينيت للمعايشة و التعرف على أحدث نظم التدريب و الإدارة الرياضية و إعداد الفرق.

وناقش الناديين بعض الملفات التي تتضمن مقترحات لتعظيم سُبل تنمية المواد الخاصة بالنادى، وتزويد فرق السيدات الذى يؤسسه نادى الاتحاد السكندرى بالخبرات اللازمة من نادى زينيت.

و ستكون أولى خطوات تفعيل هذا البروتوكول إقامة مباراة و دية بين فريق الشباب بالناديين يوم الجمعة 8 سبتمبر القادم بملعب نادى الاتحاد السكندرى بسموحة ( بدون جمهور ) بالتنسيق مع اعامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم و رئيس فرع الإسكندرية ، حيث يتزامن موعد هذه المباراة الودية مع احتفالات فرع الإسكندرية لكرة القدم بمئويته.

جدير بالذكر أن نادى زينيت أحد أكبر الأندية الروسية وتأسس عام 1925 وسبق له التتويج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي و السوبر الأوروبي .