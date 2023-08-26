الدوري الإنجليزي.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة على ملعب مانشستر يونايتد أولد ترافورد، في تمام الخامسة مساءً.

اعتمد تين هاج على ماركوس راشفورد لقيادة الهجوم إلى جانب مارسيال وأنتوني.

ويبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام نوتينجهام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - ليساندرو مارتينيز - رفاييل فاران - ديوجو دالوت.

خط الوسط: إركسين - كاسيميرو - برونو فرنانديز.

خط الهجوم: مارسيال - ماركوس راشفورد - أنتوني.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط حيث فاز في المباراة الأولى أمام ولفرهامبتون وخسر الثانية أمام توتنهام، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط بعد خسارة المباراة الأولى أمام أرسنال والفوز بالثانية أمام شيفيلد يونايتد.

