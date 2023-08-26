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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ مناخ: الظواهر المناخية ستكون أكثر حدة خلال السنوات المقبلة

المناخ
المناخ
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قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن تغير المناخ قضية تهم كل دول العالم، إذ أن تداعياتها تؤثر فى جميع مناحي الحياة، ومن ثم ما يحدث فى أمريكا أو الصين أو أى دولة من دول العالم المختلفة يكون له تأثير سلبى على البشر.

وأضاف "قطب"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الحرائق والفيضانات التي تحدث في أمريكا هي نتاج للنشاط البشري للإنسان، والتعنت الدولي من قبل الدول الصناعية الكبرى، وعدم تنفيذ توصيات قمة المناخ، كما أن هناك تطرفًا كبيرًا للظواهر المناخية، وسيكون أكثر حدة خلال السنوات المقبلة للأجيال القادمة.

وأوضح أستاذ المناخ أن المسئولية التى تقع الآن على الحكومات وصانعى القرار بالدول الصناعية الكبرى تجاه قضية تغير المناخ كبيرة جدًا، ولا تنحصر فى اتخاذ قرار، لكن تنفيذه، موضحًا أن هذه القضية هى نتاج وتجميع للقضايا المحلية.

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