دراسة: الشخير أثناء النوم يعرض الشباب للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

أظهرت دراسة علمية حديثة أن الشباب الذين يعانون من شخير ليلاً قد يكونون أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عندما يصلون إلى سن متقدمة. وأوصت الدراسة بمعاملة الشخير باعتباره "علامة حمراء" بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

أجرى علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية الدراسة، وتم تقديم نتائجها في مؤتمر "الجمعية الأوروبية لأمراض القلب" في أمستردام. واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات 766 ألف بالغ أمريكي تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عامًا، وشملت 7500 بالغ يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وهو اضطراب يتسبب في انقطاع التنفس الطبيعي والشخير العالي.

أظهرت النتائج أن الشباب الذين يشخرون كانوا أكثر عُرضة بنسبة 60٪ للإصابة بسكتة دماغية عندما يصلون إلى منتصف العمر، وكانوا أيضًا أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضربات القلب بخمسة أضعاف.

أوضح البروفيسور سانجيف نارايان، المؤلف الرئيسي للدراسة وعضو هيئة التدريس في جامعة ستانفورد، أن انقطاع التنفس أثناء النوم شائع جدًا ولكنه غالبًا ما يتجاهل، حيث يُعتبر بعض الناس أنه مجرد إزعاج بسيط.

ويمكن علاج انقطاع التنفس أثناء النوم باستخدام جهاز CPAP، والذي يوفر تدفق هواء مستمر داخل قناع يرتديه المريض أثناء النوم، لمساعدته على التنفس بشكل صحيح.