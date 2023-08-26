بالصور.. افتتاح 3 مراكز لخدمة عملاء الكهرباء في بني سويف

افتتح صباح اليوم السبت، المهندس رافت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء 3 مراكز خدمة عملاء بقطاع توزيع كهرباء بني سويف؛ وذلك بحضور الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع و قيادات الشركة.

ومن جانبه أوضح المهندس رأفت شمعة أن المراكز التي تم افتتاحها صباح اليوم في ثلاث هندسات بمدينة بني سويف لافتا إلى أن المركز الأول في هندسة مدينة بني سويف والثاني بهندسة مركز بنى سويف والثالث بهندسة شرق النيل.

وجاء ذلك فى إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى لتطوير مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وحرص الدكتور خالد الدستاوى والمهندس رأفت شمعة على عقد اجتماع مع قيادات قطاع بني سويف التابع للنطاق الجرافي لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، وتم خلال الاجتماع مناقشه جميع المؤشرات الفنية، وخاصة نسبة الفقد، ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات وتحصيل الظبطية القضائية، وتركيب العدادات الكودية على المنصة الإلكترونية.

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