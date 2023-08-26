صور| 5 حرائق وسقوط 15 عمود كهرباء بسبب الطقس السيئ بالوادي الجديد

السبت 26/أغسطس/2023 - 04:55 م

تسببت حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظة الوادي الجديد، على مدار الـ48 ساعة الماضية، في سقوط 15 عمود إنارة منخفض الجهد، وبرج نقل تيار كهربي متوسط الجهد بمركز الداخلة ونشوب 5 حرائق ونفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين جراء حريق بقرية "الهنداو" التابعة لمركز الداخلة.

أكد المهندس ياسر عمر، رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد، اليوم السبت، سقوط برج كهرباء بمنطقة غرب الموهوب و15 عمود إنارة بقرى الداخلة وعلى الفور جرى الدفع بوحدات الهندسة والشبكات للتدخل الفوري وجرى إحلال 10 أعمدة وجارى استكمال العمل في باقي الأعمدة المتضررة.

وقال ياسر، إن قطاع الكهرباء يعمل بكامل طاقته منذ بداية موجة الطقس السيئ على مستوى المحافظة، وجرى الدفع بطاقم الهندسة والشبكات إلى مواقع الأبراج المتضررة لإعادة ضخ التيار الكهربائي مرة أخرى، مؤكداً على أن الكهرباء لم تنقطع لفترات طويلة رغم سوء الأحوال الجوية، حيث جرى وضع خطة تغذية بديلة لضمان تدفق التيار الكهربائي لكافة المناطق السكنية في المحافظة.

وأضاف ياسر، ووضعنا أولوية إعادة تشغيل الكهرباء بانتظام في المناطق السكنية والخدمية، خاصة بمركز الداخلة الذي يعتبر الأكثر تضرراً، وذلك مراعاة لظروف المواطنين، مشيراً إلى أنه جرى إعلان حالة الطوارئ والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية لمركز الداخلة من أجل الحفاظ على انتظام تدفق التيار الكهربائي والتدخل الفوري لإعادة إصلاح وصيانة الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

فيما نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالوادي الجديد، بقيادة العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة في اخماد 5 حرائق نشبت على مدار الـ24 ساعة الماضية تمثلت في حريق بقرية الهنداو بالداخلة وأسفر عن إصابة شخصين ونفوق 51 رأس ماشية، وحريق في حظيرة ماشية أمام مسجد "القرض" بالداخلة، وحريق في شونة تبين بمركز باريس أسفر عن تفحم الشونة ومحتوياتها الزراعية دون خسائر بشرية، وحريق بقرية النهضة في مركز الفرافرة، وحريق بمنزل سكني في مدينة الخارجة أسفر عن تفحم جزء كبير من محتويات المنزل دون خسائر بشرية.

فيما رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع العواصف الترابية التي تشهدها المحافظة، لليوم الثالث على التوالي، ، حيث تم تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة في ظل انعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة جراء العواصف الترابية وتراكم كميات كبيرة من الأتربة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم السبت، أن غرفة العمليات والأزمات تواصل المتابعة وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، بجانب رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية.

نفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين حصيلة حريق الداخلة (1)

نفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين حصيلة حريق الداخلة (2)

نفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين حصيلة حريق الداخلة (3)

نفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين حصيلة حريق الداخلة (4)

نفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين حصيلة حريق الداخلة (5)

نفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين حصيلة حريق الداخلة (6)

نفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين حصيلة حريق الداخلة (7)

نفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين حصيلة حريق الداخلة (8)

نفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين حصيلة حريق الداخلة (9)

نفوق 51 رأس ماشية وإصابة شخصين حصيلة حريق الداخلة (10)

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استمرار موجة الطقس السيئ لليوم الثاني في الوادي الجديد (1)

استمرار موجة الطقس السيئ لليوم الثاني في الوادي الجديد (2)

استمرار موجة الطقس السيئ لليوم الثاني في الوادي الجديد (3)

استمرار موجة الطقس السيئ لليوم الثاني في الوادي الجديد (4)

استمرار موجة الطقس السيئ لليوم الثاني في الوادي الجديد (5)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (1)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (2)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (3)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (4)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (5)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (6)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (7)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (8)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (9)

حريق في حظيرة ماشية أمام مسجد القرض بالداخلة (1)

حريق في حظيرة ماشية أمام مسجد القرض بالداخلة (2)

حريق في حظيرة ماشية أمام مسجد القرض بالداخلة (3)

حريق في حظيرة ماشية أمام مسجد القرض بالداخلة (4)

حريق في حظيرة ماشية أمام مسجد القرض بالداخلة (5)

حريق في حظيرة ماشية أمام مسجد القرض بالداخلة (6)