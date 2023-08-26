نائب محافظ قنا يترأس اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

ترأس الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة ، لمتابعة جهود أعضاء اللجنة ، ومستوى آداء المراكز التكنولوجية طبقا لتقارير اللجنة ، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة.

استعرض نائب المحافظ التقارير التى اعدها أعضاء اللجنة حول مستوى آداء المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لمدن المحافظة ، والمدد الزمنية للمعاملات المختلفة التى يقدمها المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ، وذلك من خلال الزيارات الدورية التى يقوم بها أعضاء اللجنة لتلك المراكز ، والتى تضمنت بعض الملاحظات اللوجيستية والفنية ، وبدوره وجه نائب المحافظ بسرعة تلافى تلك الملاحظات ، وتذليل كافة العقبات لتحسين مستويات الآداء داخل المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات مميزة للمواطنين .

و أكد " عمر " على أهمية استمرار متابعة المراكز التكنولوجية وتلافى أى ملاحظات يتم رصدها ، للوصول إلى مستوى آداء مثالى لتلك المراكز ، كما وجه بضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الخارجية التي لها دور في استخراج الأوراق اللازمة لإنهاء المعاملات المسجلة على منظومة المراكز التكنولوجية ، لضمان عدم تجاوز المدة الزمنية المقررة لكل معاملة ، بما يساهم في تحقيق معدلات آداء عالية ، كما وجه بزيادة عدد العاملين المكلفين بإدخال البيانات في المراكز التكنولوجية ، لإنهاء تسجيل جميع ملفات الكم المتراكم على المنظومة .

وأضاف نائب المحافظ ، أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، نجحت في تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن من المحليات ، وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها ، مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا نجحت خلال الفترة الماضية في استقبال أكثر من 531 ألف معاملة ، تم إنهاء عدد كبير منها ، وجارى إنهاء المعاملات المتبقية فور استيفاء الأوراق المطلوبة .