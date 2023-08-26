رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بنواي في المنيا.. صور

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال جولته الرعوية بمحافظة المنيا، في رسامة عدد من الشيوخ والشمامسة الجدد للكنيسة الإنجيلية بنواي، وذلك بحضور القس رأفت ناجي، رئيس مجمع ملوي لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ الدكتور ناجي حلمي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ رضا البطل، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس عيسى رزق، راعي الكنيسة الإنجيلية بنواي، والقس بيوح عازر، راعي الكنيسة الإنجيلية بنزلة حرز، والقس جرجس شفا الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بهور، والقس ميلاد ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بكودية النصارى، والشيخ عدراوي، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع ملوي، والشيخ أسامة فضيل، شيخ الكنيسة الإنجيلية بنواي، وحضور شعبي وجماهيري ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، جميع المرتسمين الجدد من الشيوخ والشمامسة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته احتفالات كنيسة نواي وشعبها، كما رحب رئيس الإنجيلية بجميع المسلمين المشاركين في الاحتفال وقال: "نعتز ببلادنا وبهذا المشهد المصري العظيم، ونرحب من القلب بجميع الأحباء المسلمين المشاركين معنا اليوم في احتفالنا بكنيسة نواي".

وأضاف "زكي" خلال خطاب الحفل: "الله هو الذي يعطي المعنى في حياتنا، الخادم الأمين والصادق هو من يضيف إلى الخدمة، لأننا نحن من نضيف القيمة إلى الأشياء، وعلينا يا أحبائي أن نتذكر دائمًا بأن الخطية تؤسس على نصف الحقيقة ودائمًا تكون محاطة بالأكاذيب".

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