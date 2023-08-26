تحرك برلماني لإنشاء 2 مزلقان بقرية كفر طبلوها بمركز تلا فى المنوفية

تقدم النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد بشأن إنشاء ٢ مزلقان بقرية كفر طبلوها التي تربط مجموعة من القرى بمركز تلا بمركز تلا علي طريق خط طنطا منوف بخط سير تلا - شبين الكوم.

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وأضاف "السادات" فى طلب الإحاطة المقدم منه، "للأسف أعداد من يفقدون أرواحهم بسبب طريق الموت علي خط طنطا منوف بخط سير تلا - شبين الكوم فى تزايد ،حيث انه يمر بأكثر من ٢٠ قريه علي هذا الخط ويحتاج عدد ۲ مزلقان بشكل ضروري وفوري بقريه كفر طبلوها مركز تلا محافظة المنوفيه لتجنب اذي المارين من كبار السن والاطفال ومن حصد أرواح المواطنين بشكل متكرر حيث انه يمر داخل الكتلة السكنية والعمرانية.

وتابع: خاصة أنه يوجد مزلقان بالقريه ولكن يبعد عن محطه القطار بمسافه طويله حيث يعد المكان المشار اليه لانشاء المزلقان هو طريق يربط القري المجاورة بنفس هذه القرية.

وطالب عضو مجلس النواب، باتخاذ للازم وإنشاء المزلقان لكي نتجنب كثرة الحوادث بشكل متكرر في هذه المناطق مما يؤدي الي حصد أرواح المواطنين والاطفال وكبار السن .