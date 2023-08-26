منتخب سيدات الطائرة يصل إلى القاهرة بعد تحقيق المركز الثانى فى بطولة أفريقيا

عادت بعثة منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى القاهرة فجر اليوم، السبت، قادمة من الكاميرون بعد تحقيق المركز الثانى فى البطولة الإفريقية، بالخسارة أمام كينيا بنتيجة 3/0 فى نهائى المنافسة.

وكان منتخب سيدات الكرة الطائرة قد تأهل إلى النهائي بالفوز على نظيره الرواندي بنتيجة 3 /0 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها الكاميرون، ليتأهل إلى المنافسة على اللقب بعدما تأهل إلى نصف النهائى بالفوز على أوغندا 3/0 فى دور الثمانية، بعدما حقق العلامة الكاملة فى دور المجموعات بالفوز فى جميع مواجهاته، حيث فاز على بوروندى بنتيجة 3/0 فى ختام مواجهاته بالدور الأول.

وفاز منتخب سيدات الطائرة على الجزائر فى أولى مواجهاته قبل الفوز على مالى بنفس النتيجة ومن بعدها الكاميرون 3/ 1 الجمعة، ثم نيجيريا 3 /0 ليضمن التأهل إلى ربع النهائى.

وتضم قائمة سيدات المنتخب كلا من: دعاء محمد ودانا شوقي ومايا ممدوح ودعاء غباشي وداليا مرشدي ومريم متولي وآية خالد ومي غزال وندا وليد وايسل نديم وندى معوض وسارة أمين وسابين عابد وزينة العالمي.

فيما يتكون الجهاز الفني للمنتخب المصري من وائل قنديل عضو مجلس الإدارة رئيس البعث وعماد نوار المدير الفني وسيد طه المدرب العام وسمية ناجح علاج طبيعي، وبلال وتوت مخطط أحمال وشادى فهيم محللا تقنيا وهاني فكري مديرا إداريا، وتغريد خطاب حكما مرافقا.