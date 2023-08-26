مباحث القاهرة تضبط أكثر عصابة للسرقة في حملة موسعة

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امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لم تسلم من "شاومينج".. تسريب امتحاني الكيمياء والجغرافيا على «جروبات الغش».. و«خبراء التعليم»: مهزلة لا بد من إيقافها حفاظًا على مستقبل الطلاب