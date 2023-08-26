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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهم بقتل شخص في العجوزة

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بإطلاق النيران على أحد الأشخاص مما أسفر عن مقتله بالعجوزة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا مفاده مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بأحد شوارع منطقة العجوزة، على الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث

وتبين أن المجني عليه تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتله في الحال،  وبعمل التحريات تم التوصل لهويته.

بتكثيف التحريات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياته بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

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