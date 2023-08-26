اليوم..رياح مثيرة للرمال والأتربة على الوادى الجديد.. وأمطار رعدية في سيناء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيدومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرىمن 35 الى 50%.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وامطارخفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر علي حلايب وشلاتين.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي محافظة الوادي الجديد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة،على القاهرة الكبرى والوجه البحري،34 للعظمى 25 درجة،وعلىالسواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 25 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر40 للعظمى 30،وعلى شمال الصعيد 39 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى29 درجة.