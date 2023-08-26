التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه بحر مويس بالشرقية

قررت نيابة أبو كبير اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية هربيط.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز رطة ابو كبير يفيد بورود بلاغ بغرق شاب في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية هربيط .

وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى فتحي ع ط ض من قرية هربيط وأنه قد لقى مصرعه إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بحر مويس أمام القرية فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.