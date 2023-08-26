نشأة وتاريخ الرهبنة اليسوعية

تستعرض البوابة القبطية كيف نشأت وظهرت الرهبنة اليسوعيّة وهي رهبنة رجاليّة، وليس لها فرع نسائيّ.

بيد أنّ هناك رهبنات نسائيّة ارتبطت بعلاقة وثيقة أحيانًا باليسوعيّين، وتبنّت روحانيّتهم، فسمّيَت رهبنات إغناطيّة.

مَن يريد أن يكون يسوعيًّا عليه أن يتواصل أوّلًا مع يسوعيّ، ويعبّر له عن رغبته بتكريس نفسه لخدمة الرب. حين يرى اليسوعي أنّ طالب دخول الرهبنة يتمتّع بالشروط المطلوبة: العمر والدراسة الجامعيّة، وعدم الارتباط بأشخاصٍ يعيلهم، إلخ، يعيَّن له مرافقًا يدرّبه على أسلوب التأمّل الإغناطيّ، ومراجعة النهار، فيؤدّي هاتَين الصلاتَين يوميًّا، ويحضر القدّاس عدّة مرّاتٍ في الأسبوع، وهو يتابع حياته العاديّة في بيته، ويقابل مرافقة بتواترٍ معيَّن.

حين يرى المرافق أنّ طالب الانضمام إلى الرهبنة يتقدَّم روحيًّا في هذه الرغبة، على الرغم من تقلّبات مشاعره، يقترح عليه رياضة روحيّة تسمّى رياضة اختيار، غايتها تثبيت اختياره أو نفيه. فرياضة الاختيار ليست في بداية طريق التفكير في الدعوة، بل في مساره.

بعد فترة من المرافقة، تتفاوت مدّتها من شخصٍ إلى آخر، على ألّا تقلّ عن ثلاثة أشهر، إذا ظلّ طالب الانضمام عازمًا على أن يصير يسوعيًّا، يقدّم طلبًا خطّيّا للرئيس الإقليميّ. فيعيّن الرئيس الإقليميّ أربعة يسوعيّين ليقابلوه ويبدون رأيهم فيه. فإذا سارت الأمور على ما يرام، يقوم بفحصٍ طبّيّ ونفسيّ للتأكّد من خلوّه من موانع قانونيّة تمنع دخوله الرهبنة، ويقضي فترة أسبوع أو أكثر في أحد الأديرة اليسوعيّة ليتعرّف إلى الرهبنة عن كثب، وتتعرّف الرهبنة إليه.

في شهر (سبتمبر)، يدخل دير الابتداء. في هذا الدير، يعيش مدّة سنتين مع آخرين يريدون دخول الرهبنة مثله، تحت إشراف معلّمٍ يسمّى معلّم الابتداء. في هاتَين السنتين، يتعمّق في دراسة قوانين الرهبنة، وروحانيّتها، وحياة مؤسّسها، وسير القدّيسين، وبعض الوثائق الرهبانيّة والكنسيّة الهامّة، ويقوم برياضةٍ روحيّة مدّتها ثلاثين يومًا، وهي الرياضة الروحيّة كما كتبها القدّيس إغناطيوس. كما يقضي بضعة أشهرٍ في جماعةٍ يسوعيّة، يقوم فيها بعملٍ رسوليّ متواضعٍ قوامه الخدمة.

إنّ فترة الابتداء هي فترة تشكيل هيكل عظميّ للحياة الروحيّة المكرّسة، وستقوم السنوات التالية بإكساء هذا الهيكل باللحم وتجهيزه بالأعضاء ليصير الشخص إنسانًا روحيًّا. وقوام هذا الهيكل العظميّ هو التواضع أوّلًا (ويتمّ التدرّب عليه من خلال الخدمات الوضيعة)، والعلاقة الحميمة بالربّ (وهي تنمو في الصلاة اليوميّة: التأمّل، ومراجعة النهار، المشاركة بالقدّاس، والاعتراف بتواتر، والرياضة الروحيّة).

في الابتداء يتابع المبتدئ اختبار دعوته، واختبار هل هذا الطريق الذي بدأه هو الأنسب له من أجل خدمة الله ربّنا. ويخوض اختباراتٍ يبيّن فيها قدرته الفكريّة على الدرس، مرونته تجاه الظروف المتقلّبة، تحمّله لحياة التقشّف والزهد، طواعيّته في مسألة الطاعة، قدرته على العيش في جماعة والعمل مع فريق...

وبما أنّه ما من إنسانٍ كامل، فإنّ الابتداء هو فترة تدريب وتكوينٍ للشخصيّة الرهبانيّة. فمن خلال توجيهات معلّم الابتداء، والدورات التكوينيّة، وبذل الجهد، يحرز المبتدئ تقدّمًا في حياته الروحيّة والعلاقيّة، ويهذّب شخصيّته، ويحسّن طباعة، ويقضي على السلبيّات لديه، بحيث يرى رؤساؤه هل هو أهل لدخول الرهبنة أم لا.

بعد الابتداء، يبرز نذوره البسيطة بأن يعيش في الرهبنة حياة الفقر والعفّة والطاعة. إنّه التزام من طرفه، وستلتزم الرهبنة من طرفها أيضًا بعد حوالى خمس عشرة سنة، حين يبرز نذوره الاحتفاليّة.

تلي سنتَي الابتداء مرحلة طويلة يسمّى مَن هو فيها دارسًا. ويختلف برنامج الدروس بحسب كلّ إقليمٍ يسوعيٍّ في العالم. ففي الشرق الأوسط، في السنة الأولى بعد نهاية الابتداء، يدرس الدارس الآداب العربيّة واللغات الأجنبيّة، خصوصًا الفرنسيّة والإنجليزيّة. فإن كان يتقنهما، يدرس لغةً من اختياره. كما ينال تكوينًا في الديانة الإسلاميّة، وينمّي مهاراته في الكتابة والخطابة وطرائق الاختزال وأساليب البحث. إنّها مرحلة تأسيسٍ للدروس المستقبليّة.

مرحلة دراسة الفلسفة تلي مرحلة التأسيس، وغايتها تنمية فكرٍ نقديٍّ ومنطقيٍّ وتحليليّ لدى الدارس. لا تُمنَع في هذه المرحلة دراسة أفكار أيّ فيلسوف، ولا يُطلَق حكم رافض لأيّ فكرة فلسفيّة، بل يتمّ التدريب على احترامها، ومناقشتها أكاديميًّا، وتبيان نقاط قوّتها وضعفها، ومواطن الحقيقة فيها والخلل.

في نهاية الفلسفة، يوقف الدارس دراسته، ويقضي فترة سنتين أو ثلاث في العمل مع يسوعيّين داخل مؤسّسة. إنّها فترة اختبارٍ لما ينتظره في المستقبل. فيها يتعوّد على العمل في فريق، وكيف يحافظ على حياة الصلاة في خضمّ الانشغالات الرسوليّة، ويشعر بعلامات الأزمنة، أي ما يحتاج إليه عالم اليوم.

بعدها تبدأ دراسة اللاهوت، وهي على مرحلتين. مرحلة البكالوريوس، وهي تتناول كلّ اللاهوت الذي يحتاج إليه مَن يريد أن يصير كاهنًا، ومرحلة الماجستير، وفيها يتخصّص الدارس أكثر في مجالٍ معيّنٍ من مجالات اللاهوت. وبالتشاور مع الرؤساء. قد يرافق هذه المرحلة دروسًا أخرى سوف يتخصّص الدارس فيها لنَيل شهادة الدكتوراه، أو ليخوض رسالته في مجالٍ متخصّص (علم اجتماع، طب، هندسة، رياضيّات، فن، إلكترونيّات.

على الرغم من التشاور، لا يحدّد الدارس لنفسه ما يريد أن يدرسه، أو التخصّص والشهادات التي يريد أن ينالها. إنّه راهب، كرّس نفسه لخدمة الربّ، وروحانيّة رهبنته درّبته على تبنّي موقف عدم الانحياز لأيّ شيء. لذلك يعود للرهبنة، من خلال رؤسائها ومستشاريهم، أن تقرّر ما يفعله لتلبية الحاجات الرسوليّة الملحّة.

الرسامة الكهنوتيّة تأتي في أواخر هذا المسار، وتليها سنوات خدمة، يوقف بعدها اليسوعيّ كلّ نشاطاته، ويعود إلى حالة المبتدئ لمدّة سنة. إنّها السنة الثالثة للابتداء. فيها يقوم برياضةٍ روحيّة لثلاثين يومًا كما في الابتداء الأوّل، ويدرس بعمقٍ جميع قوانين الرهبنة وحياة المؤسّس وأهمّ وثائق مجامع الرهبنة. إنّ إعادة دراسته لهذه الأمور التي اطّلع عليها في الابتداء تجعله يتعمّق أكثر فيها، خصوصًا مع خبرته في عيشها لمدّةٍ تزيد عن اثنتيّ عشرة سنة. ويبرز بعدها النذور النهائيّة. لقد انتهت فترة الخطوبة، وتمّ الزواج إن جاز لنا التعبير، اليسوعيّ والرهبنة مرتبطان الآن إلى الأبد.

هناك مَن يطلبون دخول الرهبنة، ولا يريدون أن يصيروا كهنة، بل أن يظلّوا رهبانًا. وتسمّيهم الرهبنة: إخوة. تختلف شروط قبولهم عن شروط الكهنة، فلا يُشترط أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعيّة، أو أن تكون لديهم قدرات فكريّة للدروس. إنّهم يتبعون المسار نفسه حتّى نهاية سنة التأسيس التي تلي الابتداء. وبعد ذلك، يتمّ توجيههم نحو دروسٍ معيّنة، وتكوينٍ خاصّ، من أجل عملهم الرسوليّ المستقبليّ. ومع أنّ القانون الكنسيّ يعفيهم من سنوات دروس الفلسفة واللاهوت القانونيّة، يستطيعون أن يدرسوا كلّ المواد مثل الّذين سيصبحوا كهنة، إذا اقتضت الحاجة ذلك، وكانوا قادرين عليها.

لحياة الإخوة ميزة خاصّة وهي أنّهم متحرّرون من التزامات العمل الكهنوتيّ، ويطوّرون عمومًا مهاراتٍ يدويّة أو عمليّة، ويكونوا بحكم تحرّرهم ومهاراتهم أقرب إلى الناس بمختلف أعراقهم وطوائفهم. وقد اشتهر الإخوة اليسوعيّون عبر الزمن ببساطتهم وتواضعهم، وحيازتهم على قلوب الناس. إنّهم الودعاء الّذين يرثون الأرض. فدعوة الأخ في الرهبنة اليسوعيّة هي دعوة خاصّة يشعر الإنسان بأنّ الربّ يدعوه إليها، وفيها يجد سعادته وملء انشراحه.