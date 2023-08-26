أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن التاريخ نفسه والرب أدانا رئيس جورجيا الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، إلى أقصى حد حيث أصبح منبوذا في وطنه، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال مدفيديف في مقابلة حصرية لوكالة أنباء "روسيا اليوم": "يبدو لي أن التاريخ والرب قد أداناه بالفعل إلى أقصى حد ممكن. وتحول إلى منبوذ في وطنه رغم أنه كان رئيسا للدولة. لقد قام برحلة سياسية غبية إلى أوكرانيا، حيث حاول خدمة دولة أخرى، وهو أمر غريب جدا بالنسبة لرئيس دولة أخرى، وهذا غير مقبول في الأساس".

وذكّر بأنه "تم طرد ساكاشفيلي من هناك أيضا".

وأضاف "لأنه أظهر عدم كفاءته وخنوعه. حاول العودة إلى أراضي بلده الأصلي في نهاية المطاف وانتهى به الأمر في السجن. لقد أدانه الجميع بالفعل. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه مدان من قبل شعبه".

واعتبر أن القيادة الجورجية كانت مسؤولة عن الأحداث في جورجيا وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا في عام 2008، لكن ساكاشفيلي كان مسؤولا بشكل خاص عن النزاع.

وشدد على أن ساكاشفيلي كان من اتخذ قرار بدء العدوان، وحتى مع فهم دور الولايات المتحدة و"جميع أنواع الزوار"، فإن هذا في النهاية كان قرارا لشخص واحد.

وأشار إلى أن اضطراب ساكاشفيلي العقلي أثر على الوضع في المنطقة.

وكان ساكاشفيلي، قد اعتقل في جورجيا، في 1 أكتوبر 2020 بتهمة ارتكاب عدد من الجرائم الجنائية.