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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يوكل محاميًا جديدًا له خبيرًا في قضايا المنظمات الإجرامية

ترامب
ترامب
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تعاقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مع المحامي ستيفن سادو للانضمام إلى فريقه من المحامين، حيث يتمتع المحامي بخبرة في القضايا المتعلقة بالمنظمات الإجرامية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وذكر موقع "أكسيوس" أن "المحامي الجديد لترامب في جورجيا يتمتع بخبرة في قضايا المنظمات الإجرامية البارزة".

وأشار الموقع إلى أن سادو دافع سابقا عن الفنانين ريك روس وأشر،  وهو متخصص في قضايا الاحتيال وحماية المشاهير والياقات البيضاء. 

وفي وقت سابق، سلم ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون ليتم حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا. 

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020. 

وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

ترامب قضايا المنظمات الإجرامية ولاية جورجيا