مستقبل وطن يكرم أوائل الثانوية العامة في محافظة دمياط

نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط برئاسة أحمد عوض حفل تكريم لأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني والتجاري والفندقي والتربية الخاصة المكفوفين والصم الحاصلين علي المراكز الأولي علي مستوي المحافظة بجانب تكريم بعض مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة أحمد عوض أمين العمل الجماهيري بالمحافظة التي رحب خلالها بالحضور وهنئ الطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة شاكرا جهودهم وجهود أسرهم التي بذلت من أجل الوصول لهذا اليوم يوم التفوق والتكريم.

فيما تحدث " محمد الماشطة " أمين تنظيم المحافظة عضو الأمانة المركزية وعبر خلال كلمته عن اعتزازه وتقديرة للأسرة المصرية والمرأة المصرية الأم التي خرجت هؤلاء الفائقين والمتميزين كما شكر الأب الذي بذل قصاري جهده من أجل أن يتفوق أبنائنا الطلبه مشيدا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الطلاب قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم. وان الشباب ذخيرة أي أمة مرتبطة بشبابها، والشباب هو المستقبل والإرادة والقدرة، والاستعداد للمستقبل .

وشدد على دور الحزب في دعم العملية التعليمية بإطلاق "أوائل الطلبة"، في موسمها الثاني، على مستوى مدارس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى الشهادات "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة"، للارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.

حضر التكريم النائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب وأمين العمال والفلاحين بالحزب

المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة عضو الأمانة المركزية محمد عبد المنعم الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بدمياط.محمد حمزاوي مدير إدارة دمياط التعليمية فريال الزيني مدير التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط مهندس سامي الجحر أمين أمانة النقل والمواصلات طلال الجمل أمين اعلام حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

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