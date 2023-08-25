حزب المؤتمر : ندعم ترشح الرئيس السيسي لاستكمال خطة التنمية.. فيديو

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024 جاء بعد تريث ومشاورة مع قيادات الحزب، لافتا إلى أننا كمصريين نحلم بجمهورية ودولة جديدة، وهذا يتطلب دعم الرئيس السيسي الدورة المقبلة.

وتابع مرشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: اختيار الرئيس السيسي مطلوب لاستكمال بعض الأمور والملفات المهمة، وعلى رأسها خطة التنمية المستدامة، مع المشروعات القومية الجارية.

وأضاف: وضعنا مقترحاتنا في الحوار الوطني وعلى رأسها رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، علاوة على النظر إلى الصناعة والدفعة القوية الواضحة، مع الاهتمام بالملف الزراعي والأمن الغذائي والتعليم والصحة.