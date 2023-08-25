مظاهرة في حب محمد إمام بالغردقة تتسبب في إغلاق الشوارع

بدأ الفنان محمد إمام تصوير فيلمة الجديد الذي يحمل عنوان "الأستاذ" بمدينة الغردقة، مع المخرج شريف عرفة، حيث من المقرر ان يتم تصوير العمل في عدد من المدن الساحلية، والتي منها الغردقة ونويبع، وغيرها من المدن بجانب القاهرة.

وفي أول أيام التصوير إلتف الجمهور حول محمد إمام لإلتقاط الصور التذكارية معه، مما تسبب في إزدحام شديد وإغلاق الشوارع المحيطة، وقام إمام بتلبية طلبات جميع الحاضرين بالتصوير معه مما استغرق وقت طويل قبل مغادرته.



ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم:بيومي فؤاد، باسم سمره، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.



الجدير بالذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحة بدور العرض ديسمبر القادم، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.