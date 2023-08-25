مهرجان العلمين.. ماذا قالت أسما شريف منير عن قص شعرها؟

نشرت الفنانة أسما شريف منير على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها باللوك الجديد بعد قص شعرها.

ووجهت رساله إلى الجمهور والمتابعين وكل من علق على ذلك، وجاءت رسالتها "اول حاجه شكراً على كل ردود الفعل الوحشه والحلوه كلها ، ساعات مواقف زى دى بتخلى ناس تشوف ناس تانيه عاملين ازاى مجرد إنهم يعبروا عن رأيهم".

وتابعت "وشكراً لكل الناس إللى كانت خايفه وقلقانه عليا ممكن بقى أقولكم الحكايه ببساطة، الحكاية جت بالصدفة جدا وكان قرار لحظى وإنفعالى ومش ندمانه عليه".

وإختتمت "أنا معملتش كده عشان اطلع تريند، مع انى عارفه انى هبقى تريند فى فرق بين عارفه وعايزه، والتريند ده نقمه مش حاجه حلوه خالص، وأخيراً الحمدلله كويسه ومبسوطة".

يشار أن أسما شريف منير قد شاركت جمهورها فى فيديو على صفحتها الشخصية بقص شعرها، وذلك قبل المشاركة فى مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين.

يذكر أن مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخرانى، يحتفل بمرور ٦٠ عام على إنتاج أول عمل درامى مصرى مسلسل "هارب من الأيام".