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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الداودي: ضبط لحوم فاسدة خلال حملة تفتيشية في مركزي قنا وأبوتشت

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الطب البيطرى بقنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك ، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين ، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأضاف الداودي أن الحملة التى شنتها المديرية بمركزيّ قنا وأبوتشت تمكنت من تحرير ٧ محاضر مخالفة بإجمالي كميات مضبوطة بلغت ٨٥ كجم ، دواجن ومصنعات لحوم وكبدة مجمدة مجهولة المصدر ولحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية منها لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين الى النيابة العامة  لتتولى التحقيق معهم.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى ان المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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