غدا.. مكتبة مصر الجديدة تستضيف الرواق الفلسفي "لاتجعلهم يخدعوك"

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان " لاتجعلهم يخدعوك .. قراءات في كتاب المغالطات المنطقية للدكتور عادل مصطفى "، بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وذلك في الخامسة من مساء غد اسبت بمقر المكتبة

يتناول الصالون الحديث عن نوع من المنطق يسمى المنطق العملي وهو منطق معني بالحجج المختلفة وتحليلها في سياق الحديث اليومي والمحادثات الشخصية .

من جانبه قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة إن الهدف الرئيسى من الصالون ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.

يذكر ان مكتبة مصر الجديدة لها تاريخ طويل من التنوير والتثقيف المجتمعى وتعد واحدة من اعرق المكتبات العالمية تضم بين جنباتها ارفف تحمل من الكتب المتنوع روافدها من الثقافية والتاريخ والفلسفية والعلمية تعد نهر جارى يسقى منه كل من طلب العلم والثقافة والتبصير ، تاريخ يضرب جذوره الى عهد الملك فاروق الذى وضع حجر الأساس للمكتبة في 20 نوفمبر 1945، وسميت فى ذلك الوقت بمكتبة الأميرة فريال التابعة لجمعية مكتبة الأميرة فريال بمصر الجديدة ، وقام الملك فاروق الأول بافتتاحها يوم 20 نوفمبر 1946، وفى عام 1981 أعادت جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة – احياء المكتبة بتصميم جديد تم افتتاحها فى 27/6/1984 وقد بلغ عدد الكتب عند الافتتاح عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والانجليزية والفرنسية.

وفى عام 1986م تم انشاء نادى السينما بالمكتبة وفى عام 1990 بدأت ميكنة أعمال المكتبة، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وفى عام 1997 تم انشاء المقهى الثقافي، وفى عام 1998م، تم انشاء قاعات الأنشطة، وفى عام 2003 تم انشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل ومركز للكمبيوتر كما تم انشاء مركز للغات عام 2003، كذلك قامت الجمعية بتجديد مبنى المكتبة عام 2009.