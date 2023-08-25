رئيس المجالس الطبية المتخصصة: إصدار قرارت العلاج على نفقة الدولة خلال 7 أيام فقط

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تطوير شامل لخدمات العلاج على نفقة الدولة التى تقدم للمواطنين ممن ليس لهم تغطية صحية عن طريق التامين الصحي، لافتة إلى أن جميع خدمات العلاج على نفقة الدولة تقدم للمواطنين بالمجان تماما.

وأوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة ، تبدأ بتوجه المريض إلى أقرب مستشفى تابع له، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، ثم عرش كافة التقارير والفحوصات على«اللجنة الثلاثية»، التى تقوم بدورها باتخاذ القرار بالعلاج المناسب للمريض، ثم تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية الموحدة للمجالس الطبية المتخصصة ، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

وأشار رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي ، مضيفا أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، خيث يتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، بعدها يتوجه المريض إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة له

واوضح محمد زيدان، أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي ، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ 48 ساعة في حالات الطوارئ.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة، بلغ مليونا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى مناظرة 3300 مريض بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.