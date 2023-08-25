3 إخوة يتلقون السيامة في كرواتيا

سيم روبرت بودار شماسًا، بينما سيم ريناتو بودار وماركو بودار كاهنين لأبرشيّة سبليت ماكارسكا وإقليم الفادي الأقدس للرهبنة الفرنسيسكانيّة، وذلك يوم السبت 2023، في كنيسة العائلة المقدّسة في مدينة سولين (شمال)، بحضور أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء.



وقال مترئس الاحتفال، المدبّر الرسولي المونسنيور سليمير بوليجيتش: "لا تخف من ضعفك عندما يدعوك الله. استسلم للعناية الإلهيّة بشكل كامل ومن دون تحفظات، فإنها ستقويك وتشدّدك وتشجعك. إنّ الله يعتمد عليك، ويريد أن يحقّق خططًا عظيمة في هذا العالم من خلالك".



وتمّ خلال القداس نفسة رسامة أربعة آخرين إلى الكهنوت المقدّس.



وكان ملفتًا خلال القداس الأوّل حين قام والد ووالدة الشماس والكاهنين، بمنحهم البركة، بعد أن قبلا أيدي الكاهنين الممسوحة بالزيت المقدّس.