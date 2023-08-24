لافروف: روسيا وجنوب إفريقيا لديهما آفاق جيدة للتعاون في مختلف المجالات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا وجنوب أفريقيا لديهما آفاق جيدة للتعاون في مختلف المجالات، التي تشمل التعاون الاقتصادي والتقني- العسكري.

وأشار لافروف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن العلاقات بين موسكو وبريتوريا ممتازة وفي تصاعد مستمر، موضحًا أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا زار روسيا مرتين هذا العام.

وأضاف: "أنه في كلتا المناسبتين،عٌقدت محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكانت تتسم بالصراحة والثقة وقد حدد الرئيسان سُبل مواصلة تطوير علاقاتنا في جميع المجالات التي تشمل الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والعلوم والتعليم والرياضة والتعاون العسكري التقني، وهم مستمرون في القيام بذلك".

وشدد على أن موسكو تقدر الذكرى القوية التي احتفظ بها جميع السياسيين البارزين في جنوب إفريقيا حول دور الاتحاد السوفيتي في الحرب ضد الفصل العنصري.

واختتم حديثه قائلا: "لدينا أساس تاريخي وسياسي متين للغاية وعلى هذا الأساس نولي الآن المزيد من الاهتمام لمجالات التعاون المادي التي ذكرتها مسبقا فنحن لدينا آفاق جيدة للغاية للتعاون، وليس لدي أي شك في ذلك".