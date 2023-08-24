المستشار تامر فرجانى نائباً لرئيس هيئة الرقابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين المستشار الدكتور / تامر عبد الحميد حامد فرجانى بهيئة الرقابة الإدارية مع تكليفه بالقيام بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

يذكر أن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة هنئوا المستشار الدكتور تامر عيد الحميد فرجاني بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بتعيينه بهيئة الرقابة الإدارية مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية وذلك اعتبارًا من ٢ سبتمبر 2023.

سائلين الله عز وجل له النجاح والتوفيق والسداد في منصبه الجديد.