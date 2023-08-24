الدوري السعودي.. الوحدة يضرب الطائي بثلاثية نظيفة

حقق فريق الوحدة، مساء اليوم الخميس، فوزًا كبيرًا على نظيره الطائي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) لموسم 2023-2024.

تقدم فريق الوحدة بالهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح فيصل فجر، وعزز سعيد المولد تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 62، قبل أن يختتم الثلاثية أوديون إيجالو في الدقيقة 92 من صناعة فيصل فجر.

بتلك النتيجة، صعد الوحدة إلى المركز الثالث مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

كان تشكيل الطائي، كالتالي.

حراسة المرمى: فيكتور براجا

خط الدفاع: سالم عبدالله الطوياوي، روبيرت باور، اينزو روكو، حسين صالح قاسم سالم

خط الوسط: ألفا سيميدو، نواف القميري، بيرنارد مينساه، عبدالعزيز عبدالرحمن الحرابي، فيرجيل ميسيدان

وفي الهجوم: راكان شملان العنزي.

أما الوحدة، دخل اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: عبدالقدوس عطية محمود قاعود

خط الدفاع: سعيد المولد، جواد الياميق، عبدالله الحافظ، إسلام شعيب هوساوي

خط الوسط: عبدالعزيز نور، علاء محسن آل حجي، فيصل فجر، حسين أحمد العيسى.

وفي الهجوم: هزاع أحمد الغامدي، أنسيلمو دي مورايس.