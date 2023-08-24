الدوري السعودي.. ثلاثي أجنبي في هجوم أهلي جدة أمام الأخدود

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الأخدود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) لموسم 2023-2024.

يستضيف أهلي جدة، اليوم الخميس، نظيره الأخدود على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الثلاثي الأجنبي، الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، في الخط الهجومي للأهلي السعودي أمام الأخدود.

وبذلك، شهد تشكيل الراقي الأساسي، عودة فيرمينو لقيادة هجوم الفريق مرة أخرى، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا وأبعدته عن المشاركة في لقاء الخليج الماضي.

تشكيل أهلي جدة أمام الأخدود

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ميريح ديميرال ــ روجير إيبانيز – أليوسكي – بسام الحريجي

خط الوسط: زياد الجهني ــ سميحان النابت ــ فرانك كيسي

وفي الهجوم: رياض محرز ــ روبرتو فيرمينو ــ ألان سانت ماكسيمين.

ويحتل فريق أهلي جدة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة.