تدريبات فردية للاعبات طائرة الزمالك استعدادا للموسم الجديد

وضع الجهاز الفني لطائرة الزمالك سيدات برنامج بدني خاض للاعبات غير الدوليات وذلك لتجهيز جميع عناصر الفريق استعدادا للموسم الجديد .

وخاضت بعض لاعبات الزمالك اليوم التدريبات بمقر النادي في ميت عقبة، وذلك لتجهيزهن بشكل بدني جيد قبل بدء المعسكر الرسمي للموسم الجديد المقرر له السبت المقبل .

وتتواجد بعض لاعبات الزمالك حاليا مع المنتخب الوطني الأول الذى سيخوض نهائي أفريقيا أمام كينيا اليوم، بينما تتدرب باقي اللاعبات بالنادي بشكل فردي .

ويقود طائرة الزمالك، حسام شكري مدير فني ومحمد أنور مدرب عام، أشرف عبدالعال مدرب، هبه حسنين مدير إداري، سميه ناجح علاج طبيعي، أحمد عبد العزيز مخطط أحمال، وعلاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة.

يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات حقق الثنائية بالموسم الماضي بعد الحصول على بطولة أفريقيا بالفوز في المباراة النهائية علي فريق الأنابيب الكيني و بطولة كأس مصر بالفوز علي الأهلي.