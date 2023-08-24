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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

للمرة الأولى منذ الحرب.. ظهور عبد الفتاح البرهان خارج مقر القيادة العامة السودانية

البرهان
البرهان
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ظهر الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني للمرة الأولى خارج مقر قيادة الجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم منذ بدء الحرب مع قوات الدعم السريع في أبريل الماضي، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

ونشر موقع الجيش السوداني لقطات يظهر فيها البرهان وسط جنوده المبتهجين. وقال الجيش إن البرهان زار منطقة وادي سيدنا العسكرية في مدينة أم درمان.

وتزامن هذا الظهور مع تأكيد قوات الدعم السريع على أنها تحاصر قادة الجيش الكبار بمن فيهم البرهان في مقر القيادة العامة بوسط العاصمة السودانية. ويأتي أيضا مع استمرار العمليات العسكرية بين الطرفان في عدة محاور في الخرطوم ودارفور.

ويشتد القتال للسيطرة على مقر سلاح المدرعات في منطقة الشجرة جنوب العاصمة السودانية وسط مزاعم من الجانبان بتحقيق انتصار في القاعدة العسكرية الاستراتيجية.

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