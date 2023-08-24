الأليزيه: الملك تشارلز الثالث يزور فرنسا 20 سبتمبر المقبل

الخميس 24/أغسطس/2023 - 03:53 م

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) اليوم /الخميس/ أن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا سيقوم بزيارة إلى فرنسا في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر القادم، بعد أن كانت أرجئت في نهاية مارس الماضي على خلفية احتجاجات كانت تشهدها

البلاد ضد قانون إصلاح نظام التقاعد.

وقالت الرئاسة - في بيان - " سيقوم الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بزيارة دولة إلى فرنسا في الفترة من الأربعاء 20 إلى الجمعة 22 سبتمبر 2023، وستحتفي هذه الزيارة بالتاريخ والثقافة والقيم المشتركة للمملكة المتحدة وفرنسا".

وأضافت الرئاسة أن هذه الزيارة "شرف كبير لفرنسا، وتأتي في وقت تستضيف البلاد أيضا كأس العالم للرجبي، وستشهد هذه الزيارة على عمق الروابط التاريخية التي توحد البلدين والشعبين".

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنه بالنسبة لقادة البلدين، تعد هذه الزيارة أيضا فرصة لمواصلة التزامهما المشترك بالحفاظ على الطبيعة، وهو موضوع شهد تعاونا مشتركا ووثيقا بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وكان تشارلز الثالث قد اختار فرنسا لتكون أول زيارة رسمية له بعد توليه العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث كان من المتوقع أن يصل إلى باريس الأحد 26 مارس في زيارة دولة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، هي الأولى له إلى الخارج منذ توليه العرش، إلا أن الزيارة تم تأجيلها بسبب المظاهرات التي كانت تجتاح فرنسا في ذلك الوقت على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد.

وقالت الرئاسة آنذاك: تم إرجاء الزيارة حتى نتمكن من استقبال صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث في ظل ظروف تتوافق مع علاقات الصداقة بيننا".

