رئيس المعاهد الأزهرية يشارك في احتفالية البريد المصري لتكريم أوائل الثانوية

شارك الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، في الاحتفالية الكبرى التي نظمها البريد المصري، لتكريم أوائل الثانوية الأزهرية والعامة والدبلومات، بحضور الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للبريد المصري، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم، والدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد وزير التعليم للامتحانات والتقييم.

وعلي هامش التكريم أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه التكريمات لهي أكبر دليل على تكامل المؤسسات مع بعضها لبناء مستقبل مشرق لأبنائنا، وحث وتحفيز الطلاب على تقديم المزيد من الجهد والتفوق، وهو ما يؤثر بالإيجاب على مصرنا الحبيبة.

كما تباحث مع الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد وزير التعليم للامتحانات والتقييم، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، سبل التعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم بشأن الدراسات الدولية والقومية والتي يشارك فيها الجانبين، مثل التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي، ودراسة بيزا التي تشارك فيها مصر لأول مرة.