"الوطنية للانتخابات" تعاين اللجان الفرعية استعدادًا لانتخابات الرئاسة

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاين جميع اللجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات التصويت وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تواصل العمل للانتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الهيئة ترحب باستقبال أي منظمة ترغب في متابعة الانتخابات وفقًا لما أقره القانون وكذا بالنسبة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وذكرت "إكسترا نيوز" أن ذلك من أجل التأكد من السلامة الإنشائية والفنية لجميع اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين.