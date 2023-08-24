ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ميتا تطلق مترجما قويا مدعوما بالذكاء الاصطناعي

ميتا
ميتا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت "ميتا"، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، "مترجما قويا" يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه ترجمة اللغات بسهولة أكبر، من خلال النص والصوت.
وقالت "ميتا"، في بيان على موقعها الرسمي:
• يعد -SeamlessM4T- أول نموذج متكامل ومتعدد اللغات للترجمة والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي.
• يمكن لهذا النموذج إجراء ترجمة الكلام إلى نص، ومن الكلام إلى كلام، ومن النص إلى كلام، ومن النص إلى نص، لما يصل إلى 100 لغة.
• سيتم إصدار محرك الترجمة الجديد بموجب ترخيص "Creative Commons"، مما سيسمح للباحثين والمطورين بالبناء على هذا النموذج وتطويره.

• نعتقد أن النموذج الذي أصدرناه، يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في عالم الترجمة.
• SeamlessM4T يقلل من الأخطاء والتأخير، ويزيد من كفاءة وجودة عملية الترجمة.
وفي حديثه لموقع "أكسيوس" الأمريكي، قال عالم الأبحاث في شركة "ميتا"، باكو جوزمان:
• "Seamless M4T" لا يعتمد على محركات وسيطة للترجمة، وهذا النموج الجديد يدعم حتى تغيير اللغات بسرعة، وسيسمح بتقديم دعم أفضل للأشخاص الذين يمزجون اللغات في أحاديثهم اليومية.

الذكاء الاصطناعي ترجمة الكلام إلى نص للباحثين ميتا مترجما قويا يعمل بالذكاء الاصطناعي أمام