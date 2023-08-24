السبت.. السيمفوني ووسط البلد في ثاني ليالي مهرجان القلعة الـ31

يقام مساء السبت المقبل، الموافق 26 أغسطس الجاري، حفلان متتاليان على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ففي الثامنة مساء، يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت، عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز .

وفي العاشرة مساء، يتغنى فريق وسط البلد بمجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها: "عم مينا، وهيلا هوب، وأرقص مع الدنيا، والجارية والسلطان، ومجنون، والقاسية، وروبابيكيا، ونفسي أحبك، وقربيلي، تسمحيلي، وانتيكا، وآه يا لاللي، وشمس النهار" وغيرها .